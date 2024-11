473 Millionen Kinder leben in Konfliktgebieten

Das berichtet "Save the Children" über das Jahr 2023. Besonders betroffen sind Kinder im Nahen Osten. Mehr dazu hier.

473 Millionen Kinder lebten laut der Kinderrechte-Organisation letztes Jahr mit Krieg und Gewalt - doppelt so viele wie vor 30 Jahren. Die Details:

Das bedeutet nach den Zahlen von "Save the Children", dass fast jedes fünfte Kind betroffen ist.

Besonders betroffen ist demnach der Nahe Osten. Jedes dritte Kind lebe dort in unmittelbarer Nähe eines bewaffneten Konflikts.

Außerdem soll es mehr schwere Verbrechen an Kindern in Konflikten gegeben haben: insgesamt 31.721 bestätigte Fälle.

Den höchsten Anstieg bei schweren Verbrechen gegen Kinder gab es im Sudan, so "Save the Children". Dort zählt die Organisation 1.759 Verstöße.

Save the Children fordert Staaten zum Handeln auf

Die internationale Staatengemeinschaft müsse ihrer Verpflichtung zum Schutz von Kindern in Konflikten nachzukommen, so Lea Mayer von "Save the Children". Es brauche rechtliche, finanzielle und politische Maßnahmen. Außerdem fordert die Organisation Verantwortliche für Verbrechen gegen Kinder zur Rechenschaft zu ziehen.

💡 Als Konfliktgebiet zählt im "Save the Children"-Bericht der "Bereich im Radius von 50 Kilometern um einen Ort, an dem in einem Jahr mindestens ein Konfliktereignis stattfand – entweder durch die Auseinandersetzung zwischen bewaffneten Gruppen oder durch einen Anschlag auf die Zivilbevölkerung."

