Erster Abbruch bei "7 vs. Wild" - wegen Mobbing?!

Der Beef zwischen Joe und Stefan hat dafür gesorgt, dass die Zuschauer in der 6. Folge den ersten Abbruch der Staffel gesehen haben.

Stefan Hinkelmann aka. "Survival Deutschland" hat sich am vierten Tag mit einem "Code Yellow" abholen lassen.

abholen lassen. "Code Yellow" heißt bei "7 vs. Wild": Kein Notfall, aber bitte abholen kommen.

Am Telefon hat er Fritz das auch bestätigt - ihm sei nicht kalt und er sei auch nicht verletzt.

Er hat stattdessen von einer "angespannten Situation" im Camp gesprochen.

Passiert ist das am Morgen nach dem heftigen Feuer am Shelter - für Joe Vogel war Stefan der Schuldige.

Mit dem Heli wurde er dann abgeholt und zu Fritz Meinecke gebracht.

Das war der Auslöser für den Abbruch von Stefan bei "7 vs. Wild"

Noch vor dem Abflug hat er mit Julia Beautx gesprochen und klar gemacht, warum er gehen will:

Das ist so ein krasses Mobbing, ich hab da keinen Bock mehr drauf.

Stefan hat Fritz direkt nach der Abholung ein bisschen was erzählt. Er hat von einem "krassen Battle" zwischen Joe und ihm gesprochen. Laut Stefan war das "nicht mehr ertragbar".

Auf Social Media gibt es viele User, die Stefan sehr gut verstehen können. Top-Kommentar unter dem aktuellen Insta-Beitrag von "7 vs. Wild" ist zum Beispiel: "Bitte bitte gebt Stefan nochmal eine Chance in Staffel 5!!". Andere schreiben, dass Stefan Fehler gemacht hat und er sich zu sehr an die Opferrolle hängt.

Warum hat Stefan nicht alleine bei "7 vs. Wild" weitergemacht?

Stefan hat gesagt, dass er durch die ersten Tage so viel Energie verbraucht hat, dass er den Absprung verpasst hat, selbst was aufzubauen. Er hatte in den ersten Tagen nach wärmeren Plätzen gesucht. Ein Umzug war für die anderen aber kein Thema.