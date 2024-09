Julia Beautx rappt als Eminem: Fans lieben es

Akt 4 von Julien Bams "Mann im Mond"-Reihe ist online. Auch eine Mini-Julia Beautx ist am Start.

In der Storyline des neuen "Songs aus der Bohne"-Videos, das schon nach einem Tag steil auf die eine Million Aufrufe zugeht, erlebt Julia in ihrer Rolle einen Flashback an einem Brunnen. Sie sieht in der Szene ein kleines Mädchen - ihr kindliches Ich - das dort in der Vergangenheit hineingefallen ist. In dem Brunnen lebt eine Art "Angst-Monster".

Julia Beautx wird zu Eminem und Dido

Die "große Julia" klettert in den Brunnen und stellt sich dem "Angst-Monster" mit einem Song, in dem es darum geht, dass die Angst selber Angst hat. Eine Line über die Angst lautet: "Schau sie an, nimm sie in den Arm und geb ihr ein bisschen Mut". Für den Song schlüpft Julia in die Rolle von Eminem und Dido und performt einen Song, der an den gemeinsamen Track der beiden, "Stan", angelehnt ist.

Viele feiern Julias Verwandlung und auch die Message des Songs. Ein Kommentar lautet "Julia als Eminem habe ich mehr gebraucht als erwartet." oder "Ich finde das Lied von Julia so stark." Eine Userin meint: "Julia's part mit der Angst, hat mich zum heulen gebracht."

Hier siehst du den ganzen Akt 4: