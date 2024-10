Aachen: Bus crasht in eine Hauswand

Ein ganz normaler Linienbus, den du morgens zur Schule nimmst, wurde von zwei Dudes in NRW geklaut.

In der Nacht auf Freitag haben zwei Dudes in Aachen (Nordrhein-Westfalen) einen Linienbus geklaut. Auf der Flucht vor der Polizei sind sie laut Zeitungsberichten um 2:30 Uhr in ein Wohnhaus gecrasht.

Es waren keine Fahrgäste im Bus und die Anwohner sind auch unverletzt geblieben. Die beiden Bus-Diebe hatten weniger Glück: Sie mussten ins Krankenhaus. Einer von ihnen war sogar eingeklemmt und hätte ohne Hilfe nicht entkommen können.

Bus-Crash in Aachen: Bewohner hatten Glück im Unglück

Der Bus ist in eine tragende Wand reingerast, deshalb mussten Rettungskräfte Stützbalken anbringen. Obwohl der Schaden ultra hoch ist, können die Menschen weiterhin dort wohnen bleiben.

Eine Frage, die bleibt: Was wollten die mit dem Bus?!