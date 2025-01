Demo in Hamburg: Tausende Menschen gegen die AfD

Am Donnerstag war AfD-Kandidatin Alice Weidel in Hamburg. Über 16.000 Menschen sind deshalb auf die Straße gegangen.

Alice Weidel, Kanzlerkandidatin der AfD, wurde von der Hamburger AfD eingeladen, bei einer Veranstaltung im Rathaus zu sprechen. Das hat sie am Donnerstag gemacht und vor knapp 1.000 Gästen eine Rede gehalten. Zeitgleich gabs eine Demo dagegen.

16.000 Menschen protestieren gegen AfD und Alice Weidel

Auch Bürgermeister Peter Tschentscher fand den Besuch von Weidel im Rathaus nicht nice. Das hat er in einem Statement auf X gepostet:

Heute ist ein guter Tag, um an die Hamburgische Verfassung zu erinnern. Denn manchmal hat man auch im Rathaus ungebetene Gäste. Aber unsere Demokratie ist stark und wehrhaft.

Demo in Hamburg: Videos zeigen Proteste gegen AfD-Besuch

Die Polizei hat gesagt, dass die Demo soweit friedlich war. Auf TikTok gibt es viele Videos, die die Demo zeigen. Am Start waren junge und alte Menschen, auch Familien mit Kids. So sah es in Hamburg bei der Demo aus: