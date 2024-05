Die Umweltorganisation RhineCleanUp will auf die Umweltverschmutzung aufmerksam machen, die Zigarettenstummel verursachen.

Am 4. Mai startet in der Region Trier und in Mainz die jährliche Aktionswoche. Das Ziel: Entlang der Mosel und in den Innenstädten so viele Zigarettenstummel sammeln wie möglich. Alle, die mitmachen, sollen einen Eimer mit Deckel und Verpflegung mitbringen - für Zangen, Handschuhe und Müllsäcke wird vor Ort gesorgt.

Infos zu Trier:

Los gehts am 4. Mai um 11 Uhr am Parkplatz Zurlaubener Ufer oberhalb der Schiffsanleger.

am Parkplatz Zurlaubener Ufer oberhalb der Schiffsanleger. Eine Woche später (11. Mai) werden von 12 bis 15 Uhr auf dem Hauptmarkt alle Kippen zusammengeschüttet.

In Mainz ...

... startet die Aktion ebenfalls am 4. Mai um 11 Uhr , aber in der Innenstadt .

, aber in der . Die Kippen werden am 11. Mai am Neubrunnenplatz gesammelt.

RhineCleanUp ist eine Umweltorganisation, die jährlich mehrere Müll-Sammelaktionen veranstaltet - unter anderem in Trier und Mainz. Die Hauptevents findet erst im September statt. Doch dieses Jahr gibts auch jede Menge Veranstaltungen im Frühjahr. Vorteil: Die Ufer sind noch nicht so krass bewachsen, wodurch man besser an den Müll rankommt.

💡 Kippenstummel gehören zu den Dingen, die am häufigsten einfach irgendwo hingeworfen werden. Das sieht nicht nur scheiße aus, sondern ist auch extrem schlecht für die Umwelt ⬇️