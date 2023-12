Fallrückzieher! Macht DIESER United-Star hier das Tor des Jahres?

Alejandro Garnacho hat für Manchester United am Sonntag einen spektakulären Fallrückzieher rausgehauen.

Der 19-Jährige erzielte das Traumtor zur 1:0-Führung gegen Everton bereits nach drei Minuten. Vorher hatte Diogo Dalot eine Flanke von rechts in den Strafraum geschlagen. Dann setzte Garnacho zum Fallrückzieher an und verwandelte traumhaft in den Winkel:

Am Ende gewann United das Auswärtsspiel im Goodison Park mit 3:0. Garnachos Treffer brachte auch den ehemaligen englischen Nationalspieler und heutigen TV-Experten Gary Neville zum Staunen. Er sagte:

Ich kann es nicht glauben. Ich glaube nicht, dass ich jemals in einem Stadion war, wo ich einen so guten Fallrückzieher gesehen habe.

