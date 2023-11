Ende einer Ära! Union Berlin trennt sich von Urs Fischer

Urs Fischer hat Union von der zweiten Liga bis in die Champions League geführt. Jetzt ist nach fast fünf Jahren Schluss.

Die Entscheidung haben Union-Präsident Dirk Zingler und Urs Fischer in einem persönlichen Gespräch am Montagnachmittag getroffen. Jetzt hat der Verein die Trennung offiziell gemacht. Übergangsweise wird U19-Trainer Marco Grote die Mannschaft coachen.

Erste Co-Trainerin in der Bundesliga

Seine Co-Trainerin schreibt Geschichte: Marie-Louise Eta ist die erste Frau auf der Trainerbank in der Männerbundesliga. Die 32-Jährige hat früher selbst in der Bundesliga gespielt.

Union und Urs Fischer: Es lief nicht mehr

Nachdem sich die Berliner letzte Saison furios mit dem vierten Platz in der Bundesliga die Champions-League-Teilnahme gesichert haben, steckt der Verein aktuell in einer sportlichen Krise. Union hat seit 14 Pflichtspielen nicht mehr gewonnen. In der Bundesliga steht das Team auf dem letzten Platz.

Der Coach des SC Freiburg hat einen Preis bekommen: