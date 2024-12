Nach Einnahme von Aleppo: Ist die Türkei in Syrien aktiv?

In Syrien haben Dschihadisten die Kontrolle über die Millionenstadt Aleppo übernommen. Kurden fürchten Massaker.

Aktivisten zufolge ist die zweitgrößte Stadt Syriens zum ersten Mal seit Jahren nicht mehr unter der Kontrolle der syrischen Regierung. Das sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte der dpa. Die wiederum bekommt ihre Infos von Informanten vor Ort.

Situation in Aleppo ist unübersichtlich - das ist bekannt

Ein Bündnis, geführt von der Islamistenorganisation Haiat Tahrir al-Scham (HTS), kontrolliert Aleppo jetzt fast vollständig.

Nur vier Stadtteile sind weiterhin unter der Kontrolle kurdischer Milizen.

Vorher hatten sie schon viele weitere Orte eingenommen.

Die Armee der syrischen Regierung will die Stadt Aleppo im Nordwesten des Landes wieder unter ihre Kontrolle bringen.

Support bekommt die syrische Regierung von Russland - zum ersten Mal seit 2016 flog die russische Luftwaffe Angriffe auf Aleppo.

Mischt sich die Türkei ein?

Die Türkei nutzt offenbar das Chaos, um Milizen zu unterstützen, die gegen Kurden und die Kurdenmiliz YPG in Aleppo und der Gegend kämpfen. Das berichtet die Nachrichtenagentur dpa. Etwa 200.000 Kurden sitzen in Aleppo fest. Sie befürchten, dass sie von protürkischen Milizen getötet werden könnten. Die Türkei will seit langem den Einfluss kurdischer Milizen an ihrer Grenze schwächen.

Die USA sehen in der YPG einen Partner im Kampf gegen die Terrormiliz Islamischer Staat (IS). Die Türkei stuft die Kurdenmiliz als Terrororganisation ein.

💡​: Der Bürgerkrieg in Syrien dauert seit 2011 an. Die Übernahme von Aleppo ist eine heftige Eskalation des Kriegs. Die Millionenstadt wurde in den ersten Jahren fast komplett zerstört.