So war Alexandra Popps Abschied von der Nationalelf

Alex Popp war eine der beliebtesten DFB-Spielerinnen. Bei ihrem internationalen Abschiedsspiel wurde es emotional.

Standing Ovations, langer Applaus und Tränen in den Augen von Alexandra Popp: In der 15. Minute wurde die Nationalspielerin ausgewechselt - das war wohl vorher so abgesprochen. Die Spielerinnen standen Spalier, während Popp zur Seitenlinie ging. Bei ihrem letzten Spiel trug sie nochmal die Kapitänsbinde.

Alexandra Popp officially exits her last international football match and receives a standing ovation 🥹🇩🇪 pic.twitter.com/7olw08HTcd

Popps DFB-Karriere begann und endete in Duisburg

2010 hatte Popp dort ihr erstes A-Länderspiel gemacht. Jetzt hat sie sich in Duisburg gegen Australien vom internationalen Fußball verabschiedet. Trotz einer frühen Führung verlor die DFB-Elf das Spiel 2:1.