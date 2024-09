Alice Weidel soll AfD-Kanzlerkandidatin werden

Text:

Alice Weidel soll es dieses Mal alleine machen. Bei der Bundestagswahl 2021 war sie noch im Duo mit Tino Chrupalla angetreten, 2017 mit Alexander Gauland.

Weidel und Chrupalla - die auch gemeinsam an der Spitze der Partei und der Bundestagsfraktion stehen - haben sich am Mittwoch getroffen. Ergebnis des Gespräches unter vier Augen: Chrupalla wird Anfang Dezember dem AfD-Bundesvorstand Weidel als Kanzlerkandidatin vorschlagen. Heute wurden die Landesvorsitzenden über die Entscheidung informiert. Anfang kommenden Jahres soll dann der Konvent - der "kleine Parteitag" der AfD - grünes Licht für Weidels Kanzlerkandidatur geben. Im März müssen dann die Delegierten auf dem Bundesparteitag abschließend über die Personalie abstimmen. Alice Weidel ist seit Oktober 2013 Mitglied der AfD, seit 2015 gehört sie dem Bundesvorstand an. In der Partei war schon länger zu hören, dass die Kanzlerkandidatur auf Weidel zulaufe.