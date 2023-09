Mexiko: Hat dieser Journalist Leichen von Aliens gefunden?

Das behauptet der Ufologe und Journalist José Jaime Maussan zumindest. Er ging damit sogar ins mexikanische Parlament.

Vor den Kongressabgeordneten präsentierte Maussan zwei Kisten mit den angeblichen Alienleichen. Die Leichen wurden 2017 in Peru entdeckt und laut dem Journalisten sollen sie "keine menschlichen Wesen" sein. Angeblich hätte das sogar die Nationale Autonome Universität von Mexiko bestätigt.

Aliens im mexikanischen Parlament: Was ist dran?

Die Glaubwürdigkeit von Maussan ist umstritten, er veröffentlicht schon länger angebliche Beweise über Ufos und Aliens. Die Uni, die Maussans Aussagen untermauert haben soll, distanzierte sich von den Interpretationen des Journalisten. Untersuchungen hätten lediglich ergeben, dass die Mumien ungefähr 1.000 Jahre alt sind.

Sind die Alien-Leichen fake?

Besonders auffällig an den Leichen ist der Schädel, der den Alien-Köpfen aus Filmen und Serien sehr ähnlich sieht. Wissenschaftler hatten die Leichen untersucht und vermutet, dass es der Schädel von einem Lama ist. Auch der Rest könnte aus Tierknochen angefertigt sein. Maussan hatte in Peru schon einmal angebliche Alienleichen präsentiert - damals kam die Staatsanwaltschaft zu dem Schluss, dass sie künstlich angefertigt wurden. Ob es dieselben Fundstücke sind, die er auch in Mexiko gezeigt hat, ist nicht klar.

