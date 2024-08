Ein Glas Wein zum Abendessen ist gesund? Ein Bier am Abend ist okay? Nope, besser ist es nichts zu trinken.

Dazu rät die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Denn auch in Maßen sei Alkohol nicht risikofrei. Alkohol kann mehr als 200 negative gesundheitliche Folgen verursachen - dazu gehören Krankheiten aber auch Unfälle.

DGE: Alkohol ist immer ungesund Dauer 0:23 min DGE: Alkohol ist immer ungesund

Alkohol in Maßen ist risikofrei - Nein, nicht mehr!

Früher war die offizielle Einschätzung, dass Alkohol in Maßen risikofrei sei. Aber jetzt gebe es "keine risikofreie Menge für einen unbedenklichen Konsum". Falls man doch trinken will, dann lieber nicht zu viel und obviously sollten Kinder, Jugendliche, Schwangere und Stillende die Finger vom Alkohol lassen.

Alkohol: Bier und Wein in diesen Mengen ist riskant

Die Fachleute haben neue Empfehlungen für die Menge an Alkohol veröffentlicht: