"All eyes on Rafah": Dieses KI-Bild geht gerade auf Insta viral!

In gefühlt jeder zweiten Instagram-Story ist aktuell das gleiche Bild zu sehen. Was steckt dahinter?

Ein mit Künstlicher Intelligenz erzeugtes Bild soll offenbar Zeltlager von Geflüchteten in Rafah zeigen. Darauf steht groß: "All eyes on Rafah". Das Bild wurde in kurzer Zeit alleine auf Instagram über 40 Millionen mal geteilt.

Am Sonntag sind bei dem verheerenden israelischen Luftangriff auf Rafah viele Zivilisten gestorben.

Angriff auf Rafah: Netanjahu kündigt Untersuchung an

"All eyes on Rafah" auf Instagram: Wer steckt dahinter?

Hinter der Kampagne soll ein Account aus Malaysia stecken. Der Spruch "All eyes on Rafah" stammt offenbar von Rik Peeperkorn. Er ist der Vertreter der Weltgesundheitsorganisation für die palästinensischen Gebiete und hatte schon im Februar vor einer israelischen Offensive in Rafah gewarnt, nachdem viele Palästinenser in die Stadt geflüchtet waren.