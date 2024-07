In Frankreich haben Brände für ein Bahn-Chaos gesorgt. Jetzt gibt es Hinweise, wer dahinter gesteckt haben könnte.

Die Zeitung "Le Parisien" berichtet, dass mehrere französische und internationale Medien ein Bekennerschreiben per Mail geschickt bekommen haben. Die Absender-Adresse deute laut dem Bericht auf die gewaltbereite linke Szene hin. Die Täter bekennen sich laut dem Bericht in der Mail zu den Brandanschlägen und deuteten als Motiv an, die Olympischen Spiele stören zu wollen. Ermittler untersuchten nun, ob das Bekennerschreiben wirklich echt ist.

Bahn-Chaos in Frankreich: Was ist genau passiert?

In der Nacht auf Freitag hatte es Brandanschläge auf wichtige Punkte im französischen Bahn-Netz gegeben. Kurz vor der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele sorgte das für jede Menge Verspätungen und Zugausfälle.

Laut SNFC mussten viele TGV-Verbindungen in und aus Frankreich gestrichen werden. Einige Züge wurden über andere Strecken umgeleitet. Bis alles wieder läuft, könnte es das ganze Wochenende dauern.

