Apple lässt Fornite auf iPhones zu

Das Computerspiel Fortnite steht vor einer Rückkehr auf iPhones. Das hat die Entwicklerfirma Epic angekündigt. iPhone-Hersteller Apple hatte Fortnite vor vier Jahren aus seinem Appstore verbannt. Ein EU-Gesetz zwingt Apple aber dazu, Fortnite wieder zuzulassen. Nils Dampz.

Apple und Epic haben seit Jahren Streit. Bei sogenannten In-App-Käufen, wenn also innerhalb eines Spiels zum Beispiel virtuelle Gegenstände gekauft werden, behält Apple dafür vom Kaufpreis eine Gebühr von bis zu 30 Prozent für sich.

Epic wollte diese Gebühr aber umgehen. Das hat Apple als Verstoß gegen seine Richtlinien gewertet und Fortnite aus seinem Appstore geworfen.

Seit diesem März gilt aber der Digital Markets Act der Europäischen Union. Das Digital-Gesetz schreibt vor, dass große Anbieter wie Apple nicht nur den eigenen App-Store, sondern auch Stores anderer Anbieter auf iPhones und iPads zulassen müssen.

Epic hat danach auch die Rückkehr von Fortnite auf Apple-Geräten in Europa angekündigt. Das habe sich laut Epic aber immer wieder verzögert, weil Apple den neuen Store mehrfach abgelehnt habe. Begründung: Der Epic-Store sehe dem von Apple zu ähnlich.

Nachdem Epic gedroht hat, sich darüber bei der EU zu beschweren, hat Apple den Store mit Fortnite jetzt aber zugelassen. Epic schreibt bei X, früher Twitter, dass es aber noch Wochen dauern könne, bis der neue Store mit Fortnite tatsächlich in der EU verfügbar wird.