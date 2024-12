DESWEGEN beschenkt Ariana Grande Kinder in England

Ariana Grande hat kranken Kindern in Manchester zu Weihnachten eine Freude gemacht. Aber warum gerade Manchester?

Der Betreiber mehrerer Krankenhäuser in Manchester hat sich online für Ariana Grandes Spende bedankt. Sie hat den kranken Kindern dort schon mehrmals etwas zu Weihnachten geschickt. Die Weihnachtsgeschenke sollen an Babys, Kinder und Teenager in vier Kliniken verteilt werden.

Ariana Grande beschenkt kranke Kinder in Manchester Dauer 0:17 min SWR

Wir sind Ariana so dankbar, dass sie dieses Weihnachten an unsere jungen Patienten gedacht hat.

Social-Media-Beitrag auf Instagram von mftcharity

Ariana Grande spendet für Kinder in Manchester - Sieben Jahre nach Attentat

Ariana Grande hat mit der englischen Stadt eine Vorgeschichte: Bei ihrem Konzert in der Manchester Arena im Mai 2017 starben 22 Menschen bei einem Attentat.

Der islamistische Attentäter hatte eine Bombe gezündet, gerade als Zuschauer nach dem Konzert der US-Sängerin die Arena verließen.

Unter den Opfern waren viele Kinder und Jugendliche.

Es ist nicht die einzige solcher Aktionen, die Ariana Grande startet. Von persönlichen Besuchen in den Krankenhäusern, mehreren Spenden, bis hin zu ihrem riesigen "One Love"-Charity-Konzert hat Ariana in den vergangenen Jahren immer wieder versucht, die Opfer des Attentats und die Krankenhäuser in Manchester zu supporten.