Missbrauch am Set von Kindershows: In der Doku "Quiet on Set" wurden Arianas Clips gezeigt. Jetzt äußert sie sich.

Schauspielerinnen und Schauspieler kritisieren Nickelodeon und werfen einem Teil der Produzenten Missbrauch am Set vor. Unter den Beschuldigten ist auch Dan Schneider, der mitunter für "Victorious" verantwortlich war. Die Vorwürfe wurden vor allem durch die Doku "Quiet on Set" bekannt. Darin sind auch Clips von Ariana Grande zu sehen, wie sie in ihrer Rolle in "Victorious" zweideutige Anspielungen macht: Ariana Grande äußert sich zu Nickelodeon Dauer 0:36 min Ariana Grande äußert sich zu Nickelodeon Ariana Grande äußert sich zu "Victorious" und Nickelodeon Jetzt hat sich der Star im Podcast "Podcrushed" dazu geäußert. Weder Ariana noch einer ihrer Co-Stars von "Victorious" waren in der Doku zu sehen. Es sei "niederschmetternd" gewesen, die Geschichten von anderen Kinderstars zu hören, die sie als "Überlebende" bezeichnet. Einige Inhalte ihrer Show hinterfragt sie jedoch im Nachhinein. Sie sagt, dass der Humor von "Victorious" an die Grenzen gegangen ist und das cool war, jedoch: Ich weiß nicht, ich glaube, es ging alles so schnell und wenn ich jetzt auf einige der Clips zurückblicke, denke ich: "Verdammt, wirklich? Oh Scheiße". Ariana erzählt weiter, dass Sachen, die zu krass für den Sender waren und nicht genehmigt wurden, einfach auf der Website gelandet sind. Als Fazit fügt sie hinzu: Ich schätze, ich bin verärgert, ja. Ariana hat auch einen Take zu Kindern, die Stars werden: