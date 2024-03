Rapper ART hat Musiklabel von Dagi Bee verklagt: Das steckt dahinter!

Das Urteil steht fest: ART hat gegen Dagi und ihren Mann Eugen gewonnen. Aber was genau ist eigentlich passiert?

Einmal ganz von vorne: ART war bei dem Musiklabel "23HOURS" von Dagi Bee und Eugen Kazakov unter Vertrag. Mit seinem Song "Belgisches Viertel" war er mega erfolgreich. Der Song hat inzwischen über 100 Millionen Streams. Doch mit seinem ehemaligen Label gabs irgendwann Stress und er ist vor Gericht gegangen. Warum das? In einem Insta-Post schreibt der Rapper von "heftigen Vorfällen" und dass er sich bereits Ende 2022 von "23HOURS" getrennt habe.

Die zurückliegenden 1,5 Jahre waren wirklich krass für mich.

Es sind Dinge gemacht worden, die ich persönlich nicht für möglich gehalten hatte.

Den ganzen Post findest du hier:

Urteil: ART vs. Dagi Bee und Eugen Kazakov

Das Urteil wurde im Dezember 2023 vom Landgericht Köln veröffentlicht. Durch den YouTuber Klengan wird das Thema aktuell diskutiert. Denn in seinem neuen Video hat er alles zusammengefasst und erklärt. Also was genau ist passiert? Das steht unter anderem in dem Urteil des Landgerichts Köln:

ART habe Anfang März 2022 vom Chef des Labels - Eugen Kazakov - ein Geschenk bekommen: einen mit einer roten Schleife umwickelten Mercedes. Der Rapper ging offensichtlich davon aus, dass er den Wagen for free nutzen darf. Allerdings musste er dann Leasingraten zahlen, die ihm von seinen Künstler-Einnahmen abgezogen wurden.

Außerdem ging es um eine Kooperation zwischen dem Rapper und einer Firma. ART wollte dafür 11.000 Euro. Der Labelchef bestätigte dem Musiker einen gemeinsamen Betrag von 22.000 Euro. Doch bekommen hat der Rapper am Ende nur 2.400 Euro. Das Gericht hakte bei der Firma nach und dabei kam demnach raus, dass der Vertrag gefälscht gewesen sein soll.

Daraufhin hat ART das Label verlassen.

Mehr Infos dazu findest du in dem Video von Klengan:

"23HOURS" verklagt: Was sagen Dagi und Eugen dazu?

Dagi sowie Eugen haben sich bisher nicht öffentlich dazu geäußert. Die Influencerin ist seit dem 25. Januar 2024 keine Geschäftsführerin des Labels mehr. Außerdem zieht sie sich aktuell auf Social Media eher zurück:

Neue Single? So ging es bei ART weiter:

Der Rapper hat inzwischen einen neuen Deal. Er hat auch eigentlich vor zwei Wochen seinen neuen Song "Showtime" releast. Das Lied ist allerdings inzwischen wieder von allen Plattformen verschwunden. Warum das so ist, ist nicht bekannt.