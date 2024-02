Deshalb hat Dagi Bee sich eine Social-Media-Auszeit genommen

Es war ruhig um Dagi Bee auf Social Media. Das fiel auch ihren Fans auf. Jetzt hat sie auf Insta erklärt, was los war.

"Geht's dir nicht gut, Dagi? Es kam so lange nichts mehr von dir...", schreibt ein Fan der Influencerin auf Instagram. Mit einem Screenshot dieser Nachricht beginnt Dagi ihren Post am Montag, in dem sie über ihre Social-Media-Pause erzählt.

Ich wollte einfach weg. Ich habe die letzten 2 Wochen alles an Arbeit stehen und liegen lassen und mich einfach nur auf meine Familie, meine Gedanken und mich konzentriert. Mir wurde das alles einfach zu viel. Zu viel Trash, zu viel Gossip, zu viel Meinungen, zu viel "mach doch mal", zu viel "du musst" ... zu viel ALLES.

Dagi Bee muss auf "Stop drücken"

Sie schreibt auch, dass eine Pause schwierig machbar sei, da sie einen Job in der Öffentlichkeit hat. Ob das der Beginn eines Burn-outs, ein Motivationsloch oder eine Winterdepression ist, weiß Dagi nicht. "Was ich weiß, ist, dass ich auf Stop drücken muss, um mich selbst wieder ein wenig greifen zu können", schreibt die 29-Jährige weiter auf Instagram.

Dagi Bee: So viel Liebe und Verständnis bekommt sie

Am Dienstag schreibt Dagi in ihrer Story, dass sie "gestern so viel Liebe, verständnisvolle & aufbauende Nachrichten" erhalten habe und bedankt sich dafür. Auch in den Kommentaren unter dem Post zeigt sich das. Moderatorin Aminata Belli schreibt "Nimm dir alle Zeit" oder ihr Mann Eugen kommentiert "Immer für dich da ❤️❤️❤️". Es gibt jedoch auch ein paar negative Kommentare, doch die Fans verteidigen Dagi.

