Im Jahr 2024 wurden in der EU deutlich weniger Asylanträge gestellt als 2023. Die meisten in Deutschland

Mit 1,008 Mio. gab es 2024 in der EU, Schweiz und Norwegen zwölf Prozent weniger Asylanträge als im Jahr davor. Das steht in einem Bericht der Europäischen Union, welcher der "Welt am Sonntag" vorliegt. 2023 wurden noch 1,14 Millionen Anträge gestellt.

Die meisten Schutzsuchenden kommen demnach aus Syrien (15%), Afghanistan (8,7%) und Venezuela (7,3%).

kommen demnach aus (15%), (8,7%) und (7,3%). Im Ländervergleich gab es in Deutschland die meisten Anträge - insgesamt rund 236.000 Stück. Auf den Plätzen zwei und drei liegen Spanien (165.000) und Frankreich (159.000).

- insgesamt rund 236.000 Stück. liegen (165.000) und (159.000). In Ungarn wurden im Jahr 2024 EU-weit am wenigsten Asylanträge gestellt (29).

💡 Obwohl Deutschland auf Platz eins liegt, gab es bei uns im Vergleich zu 2023 rund 100.000 weniger Anträge - ein Rückgang von etwa 30 Prozent.

