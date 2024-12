Dann geht es dir wie der Mehrheit der deutschen Bevölkerung. Auch vor einem Atomunfall fürchten sich viele Menschen.

Das sind die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage, die das Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) veröffentlicht hat:

58 Prozent der Befragten haben Angst davor, dass in Konflikten nukleare Waffen eingesetzt werden.

Laut BfS liegt das vor allem am russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Vor einem Atomunfall haben 57 Prozent der Befragten Angst.

Menschen in Deutschland haben Angst vor Einsatz von Atomwaffen Dauer 0:26 min Menschen in Deutschland haben Angst vor Einsatz von Atomwaffen

Solltest du dich vor Handy-Strahlung schützen?

In der Studie gab außerdem jede vierte befragte Person beim Thema Handy an, sich vor Strahlung zu schützen. Aber ist das notwendig?

Das BfS sagt, das alle in Deutschland erhältlichen Handy-Modelle sich nach Angaben der Hersteller an die geltenden Höchstwerte halten. Und wenn diese nicht überschritten werden, gebe es kein gesundheitliches Risiko durch die elektromagnetischen Felder des Mobilfunks.

⚠️ In der Studie wurde außerdem deutlich, dass sich fast niemand gegen das radioaktive Gas Radon schützt. Was Radon ist und was du dagegen tun kannst, erfährst du hier .