Außerdem seien Hunderttausende verletzt. Russlands Verluste seien aber deutlich höher, so Präsident Selenskyj.

In einem X-Post auf Ukrainisch betonte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, dass "wir einen gerechten und starken Frieden brauchen, den die Russen nicht in ein paar Jahren zerstören werden". 43.000 ukrainische Soldaten sind laut ihm im Krieg getötet worden, 370.000 verletzt. Von den Verletzten habe sich die Hälfte aber wieder in den Krieg begeben.

Selenskyj: Russische Verluste deutlich höher

198.000 Russen seien getötet und mehr als 550.000 verletzt worden, so der ukrainische Präsident. Seit September kämen sogar auf jeden getöteten ukrainischen Soldaten in der Ukraine sechs russische, schrieb Selenskyj.

Präsident Selenskyj hat in Paris zur Wiedereröffnung der Kathedrale Notre-Dame Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und den zukünftigen US-Präsidenten Donald Trump getroffen. Dort gab es auch Gespräche über den Russland-Ukraine-Krieg.