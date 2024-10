Die Staatsanwaltschaft Augsburg ermittelt jetzt. Das Gefängnis wurde schon durchsucht.

Der Verdacht:



Einzelne Gefangene sollen in der JVA Augsburg-Gablingen nackt in einer extra Zelle ohne Decke und ohne Matratze eingesperrt worden sein.

Dafür soll es aber keinen besonderen Grund gegeben haben.

Die Zelle: Ein "besonders gesicherter Haftraum" ohne gefährdende Gegenstände.

Außerdem wird ermittelt, ob es auch Übergriffe von einzelnen Beschäftigten auf Häftlinge gab.

Die Augsburger Allgemeine berichtet, dass Gefangene möglicherweise geschlagen wurden.

💡 In Zellen, die "besonders gesicherter Haftraum" genannt werden, können normalerweise Gefangene untergebracht werden, bei denen erhöhte Fluchtgefahr oder die Gefahr besteht, dass sie gewalttätig werden. Dazu gehört auch Selbstverletzung oder Suizidgefahr. In der Regel gibt es nur eine Matratze, eine Kamera an der Decke und eine Metall-Toilette im Boden.

JVA Augsburg-Gablingen: Ermittlungen gegen Beschäftigte

Gegen mehrere Beschäftigte der Justizvollzugsanstalt wird jetzt wegen des Verdachts auf Körperverletzung im Amt ermittelt. Die Polizei und Staatsanwaltschaft haben das Gefängnis am Donnerstag durchsucht.