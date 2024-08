Ausbildungsreport: Das kritisieren Azubis

Überstunden, Kaffee kochen und zu wenig persönliches Feedback - das stört die Azubis in ihren Ausbildungen am meisten.

In dem Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes gaben über 10.000 Azubis aus den am 25 häufigsten gewählten Ausbildungsberufen an, was sie an ihren Ausbildungen stört und was sie gut finden. Good News first: Knapp 70 Prozent der Azubis sind mir ihren Betrieben zufrieden und geben ihnen grundsätzlich gute Noten.

Das finden Azubis an ihren Betrieben nicht so gut

Laut dem Ausbildungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes kritisieren die jungen Menschen diese Punkte:



Ausbilder hätten nicht genügend Zeit für die Azubis.

Sie würden deswegen nicht genug persönliche Rückmeldung bekommen.

Mehr als ein Drittel der Azubis müsse regelmäßig Überstunden machen.

Über 15 Prozent der Azubis müssen häufig Dinge machen, die nichts mit der Ausbildung zu tun haben - zum Beispiel Kaffee kochen.

Letzteres ist laut Berufsausbildungsgesetz eigentlich verboten.

Jeder sechste Azubi muss Kaffee kochen oder putzen Dauer 0:22 min Jeder sechste Azubi muss Kaffee kochen oder putzen

Das sagt die Industrie zu dem Ausbildungsreport

Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag findet, dass der DGB-Ausbildungsreport ein großes Lob für die Ausbildungsbetriebe ist. Viele Unternehmen würden sich Mühe geben, moderne Ausbildungskonzepte zu entwickeln und eine attraktive und hochwertige Ausbildung anzubieten. Der Zentralverband des Deutschen Handwerks fordert dennoch mehr Fördermöglichkeiten für Azubis, die besonders während der Pandemie nicht die entsprechende schulische Unterstützung bekommen hätten.