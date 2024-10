Am Wochenende sind diese Autobahnen in BaWü gesperrt ⛔

Wer am Wochenende unterwegs ist, muss Geduld mitbringen. Wegen Baumaßnahmen kommt es zu Sperrungen auf der A7 und A8.

Aktuell ist die A8 in Fahrtrichtung München wegen Straßen- und Bauarbeiten am Albaufstieg zwischen Mühlhausen im Täle (Kreis Göppingen) und Merklingen (Alb-Donau-Kreis) voll gesperrt, das teilte die Autobahn GmbH des Bundes dem SWR mit. Die Arbeiten sollen bis Montag, den 14. Oktober, um 5 Uhr gehen. Hier gibt und gab es weitere Sperrungen:

Die A8 bei Pforzheim wurde in der Nacht auf Sonntag komplett gesperrt. Das soll bis Sonntag, 6 Uhr gehen.

Auf der A7 gab es zwei Sperrungen: Der Virngrundtunnel bei Ellwangen (Ostalbkreis) wurde für drei Stunden für eine Großübung von Rettungsorganisationen gesperrt.

Auf der A7 bei Nersingen (Kreis Neu-Ulm) wurde außerdem eine Brücke abgerissen. Beide Stellen auf der A7 sind aber wieder free to drive.

Die Autobahn GmbH Niederlassung Südwest empfiehlt, dass Autofahrer in der Region am besten ihr Navi ausschalten und sich an offiziell ausgeschilderte Umleitungsstrecken halten.

