Chancen für Bewerber: Viele Betriebe suchen Azubis

Besonders bei Hotels und IT fehlen Leute. Beste Chancen für dich!

"Für eine Bewerbung gibt es keine Deadline". Das sagt Kurt Krautscheid, Präsident der Handwerkskammer Koblenz. Heißt: Wenn du noch eine Stelle willst, ist es noch nicht too late - obwohl die meisten Ausbildungen Anfang August oder Anfang September starten. Im Juli gab es in Rheinland-Pfalz noch 11.274 unbesetzte Ausbildungsstellen - aber nur 7.614 Bewerber. Die Zahlen kommen vom Institut der Deutschen Wirtschaft.

Home-Office auch in der Ausbildung möglich

Auch Zahlen der Arbeitsagenturen zeigen, dass gerade im IT- und Hotelbereich Stellen unbesetzt bleiben. Die Bertelsmann Stiftung berichtet, dass es gerade in der IT auch viel Home-Office gibt. Die meisten Stellen gibt es in diesen Branchen:

IT / Softwareentwicklung

Tiermedizin

Mechatronik

SWR-Reporter Kevin Arnold weiß, was die Regierung gegen die unbesetzten Stellen unternehmen will:

