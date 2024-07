Bahn noch unpünktlicher als sonst?! Das ist der Grund 🚆⏱️

Du hast das Gef├╝hl, dass die Bahn immer unp├╝nktlicher wird? F├╝r Juni stimmt das wohl. Der Grund laut Bahn: das Wetter.

Bei der Deutschen Bahn sind im Juni nur etwa die H├Ąlfte der Fernz├╝ge p├╝nktlich gewesen, hat das Unternehmen mitgeteilt. Schaffen will die Bahn eigentlich 70 Prozent.

Versp├Ątete Z├╝ge: Hochwasser, Hangrutsch, Dammsch├Ąden

Vor allem wegen "Extremwetterlagen in der ersten Juni-H├Ąlfte" h├Ątten dazu gef├╝hrt, dass die Z├╝ge so unp├╝nktlich waren, hei├čt es. In mehreren Regionen habe es Sch├Ąden durch Hochwasser gegeben. Die offizielle Statistik ├╝ber die P├╝nktlichkeit will die Bahn Mitte Juli vorstellen. Da wird geschaut, wie viele Leute ihr Ziel p├╝nktlich erreicht haben. Maximal 15 Minuten sp├Ąter darf der Fahrgast ankommen, sonst gilt er als versp├Ątet.

