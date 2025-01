Cleanup auf Bali: Freiwillige sammeln tonnenweise Plastikmüll

Traumurlaub am Strand auf Bali? Bei der Menge an Müll eher ein Albtraum. Hunderte Freiwillige helfen bei einem Cleanup.

Bis zu einem Meter hoch lag der Plastikmüll auf dem Strand, so die NGO Sungai Watch. Sie spricht von der bisher "schlimmsten Welle" von angeschwemmtem Plastikmüll auf der indonesischen Insel Bali.

Freiwillige sammeln über 20 Tonnen Müll auf Bali

Rund 600 Freiwillige - darunter Einwohner, Urlauber und Arbeiter - haben geholfen, den Müll am Kedonganan-Strand einzusammeln. Am Ende der Aktion waren über 2.100 Müllsäcke voll, heißt es in einer Insta-Story der NGO. Das sind rund 21,3 Tonnen!

Sauber ist der Strand aber immer noch nicht: Am 5. Januar gibt es eine weitere Cleanup-Aktion.

Was passiert mit dem eingesammelten Müll auf Bali?

Sungai Watch sortiert und wäscht den Müll. Dann wird er entweder upgecycelt oder recycelt. Good to know: Beim Upcycling wird Müll nicht wie bei Recycling in seine Kleinteile zerlegt, sondern in seiner vorhandenen Form aufgewertet.

💡: Indonesien gehört weltweit zu den größten Verursachern von Plastikmüll. Durch die Monsunregenfälle gelangt der Müll aus den Städten ins Meer. Dieses Jahr sind sie besonders schlimm.