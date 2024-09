Die Welt ein bisschen sauberer machen - so lief die Aktion!

Was Gutes für die Umwelt tun? Am "World Cleanup Day" gab es zwei Aktionen: Müll sammeln oder demonstrieren.

Beim "World Cleanup Day" sammelten Menschen weltweit Müll in ihrer Umgebung ein - auf Straßen, in Parks oder im Wald und an Stränden. Der Tag soll ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung setzen und die Welt ein bisschen schöner machen.

Mitmachen beim "World Cleanup Day" ist ganz einfach - geht aber jeden Tag:

Du nimmst dir Handschuhe und eine Mülltüte und gehst los.

Wenn du dabei nicht alleine sein willst, kannst du dich auch einer Aktion anschließen. Ob es eine in deiner Nähe gibt, findest du hier: World Cleanup Day Deutschland

Was brauchst du, um beim "World Cleanup Day" mitzumachen? Dauer 0:35 min Heute (20.09) ist „World Cleanup Day" 2008 in Estland ins Leben gerufen, sammeln mittlerweile Menschen auf der ganzen Welt Müll auf, um damit ein Zeichen gegen Umweltverschmutzung zu setzen.

Globaler Klimastreik von Fridays for Future

