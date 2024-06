Kuh verfolgt Radfahrer und bricht in Keller ein 🐄

Die Kuh war ausgeb├╝xt und hat den Mann bis zu seinem Haus verfolgt. Die Polizei musste helfen.

Zuerst wurde die Kuh am Freitagmittag auf einem Schulgel├Ąnde in Balingen gesehen. Dann folgte die Kuh einem Radfahrer bis zu ihm nach Hause. Selbst als er in den Keller ging, stieg die Kuh langsam die Treppen hinunter. Als die Polizei kam, stand das Tier immer noch im Keller.

Balingen: Kuh verfolgt Radfahrer bis in seinen Keller Dauer 0:21 min Balingen: Kuh verfolgt Radfahrer bis in seinen Keller

Wie kam die Kuh da wieder raus?

Die Kuh war abgehauen - ihr Eigent├╝mer konnte ausfindig gemacht werden. Zusammen konnten Eigent├╝mer und Polizei die Kuh aus dem Keller des Radfahrers ziehen und auf einen Fahrzeuganh├Ąnger bringen. Im Keller hat die Kuh ein Schaden in H├Âhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Das sch├Ątzt die Polizei.

Mehr verr├╝ckte News: