Auf Festival: Banksy lässt neues Kunstwerk "surfen"

Es geht um ein Schlauchboot, in dem Figuren mit Warnwesten sitzen. Die Botschaft ist ziemlich eindeutig.

Passiert ist das Ganze auf dem Glastonbury Festival in UK:



Als die Band IDLES spielte, "schwamm" ein Schlauchboot über der Crowd - beladen mit mehreren Puppen , die Warnwesten tragen.

über der Crowd - beladen mit mehreren , die tragen. Es soll wohl ein überfülltes Rettungsboot darstellen, in dem Geflüchtete sitzen.

darstellen, in dem sitzen. Die meisten Leute dachten wohl, dass das Boot zur Show gehört. Jetzt ist klar: Es ist ein Banksy! Wie üblich, hat sich der Streetart-Künstler auf Social Media dazu bekannt. ⬇️

Banksy-Boot auf Festival: Was steckt hinter der Aktion?

Die Punkrock-Band IDLES ist bekannt für ihre gesellschaftskritischen Texte, in denen es oft um soziale Themen wie Ungleichheit oder die Ängste der Menschen geht. Während das Boot über der Crowd unterwegs war, spielte die Band den Song "Danny Nedelko", in dem es um das Thema Migration geht. Der Anfang geht so:

Mein Blutsbruder ist ein Einwanderer. Ein wunderschöner Einwanderer. Mein Blutsbruder ist Freddie Mercury. Eine nigerianische Mutter von drei Kindern. Er besteht aus Knochen, er besteht aus Blut. Er besteht aus Fleisch, er besteht aus Liebe. Er besteht aus dir, er besteht aus mir. Einheit.

Wer Bock hat, sich den ganzen Song reinzuziehen: Here you go ⬇️

Die Kunst-Aktion ist wohl ein Fingerzeig in Richtung Migrationspolitik in Großbritannien. Passend dazu: Das gesamte Festival ist in diesem Jahr dem Thema Migration gewidmet.

Passend zum Thema Migration haben wir hier eine Good News für dich: