"Yes, she can!": Obama übergibt an Harris

Barack Obama hat Kamala Harris beim Parteitag in Chicago unterstützt. Er sagt, dass sie bereit ist für den Wahlkampf.

Um seinen Support für die Präsidentschaftskandidatin der Demokraten zu zeigen, hat Obama sogar seinen Hype-Spruch "Yes, we can!" abgeändert. Mit diesem Slogan hatte Obama 2009 die Wahl gewonnen. Über Harris hat er deshalb gesagt: "Yes, she can!"

Die tausenden Zuhörer seiner Rede haben den geänderten Slogan direkt übernommen und durch die Halle gerufen.

Obama spricht beim Parteitag der US-Demokraten Dauer 0:34 min Obama spricht beim Parteitag der US-Demokraten

"Yes, she can!": Harris ist ready, Präsidentin zu werden

Obama hat in der Rede gesagt, dass der Wahlkampf gegen Donald Trump schwierig wird. Er meinte aber, dass die USA bereit seien für Harris als Präsidentin und dass Harris ready sei für den Job. Deshalb der Spruch: "Yes, she can!"

Wir haben die Chance, jemanden zu wählen, der sein ganzes Leben damit verbracht hat, den Menschen die gleichen Chancen zu geben, die Amerika ihr gegeben hat. Jemanden, der euch sieht und euch zuhört.

Hier kannst du einen Ausschnitt von Obamas Rede checken:

