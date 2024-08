2.000 Menschen verhindern Björn Höcke in Jena

Demonstrierende haben einen Auftritt des rechtsextremen AfD-Politikers verhindert. Die Stimmung vor der Wahl in Thüringen ist aufgeheizt.

Die Polizei habe gegen die Leute auf der Demo Pfefferspray und Schlagstöcke eingesetzt, heißt es von der Polizei. Über Verletzte hat sie keine Infos rausgegeben.

Aus Sicherheitsgründen habe das Höcke-Team beschlossen, den Auftritt abzusagen. Die Gegendemo war laut Polizei angemeldet gewesen, es seien aber nicht so viele Menschen erwartet worden.

Wahl: AfD liegt mit Höcke in Thüringen vorn

In Thüringen wird am 1. September ein neuer Landtag gewählt. Die AfD steht in Umfragen momentan bei etwa 30 Prozent, sie könnte also stärkste Kraft werden. Der Verfassungsschutz stuft die AfD in Thüringen als gesichert rechtsextrem ein - auch ihren Chef Björn Höcke.

Der musste sich zuletzt in zwei Prozessen verantworten, weil er verbotene Nazi-Parolen aus der NS-Zeit in seinen Reden verwendet hat: