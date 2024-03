Sieg in wilder Nachspielzeit: Leverkusen eskaliert komplett 🔥

Bis kurz vor Abpfiff sah es so aus, als w├╝rde Bayer Leverkusen zum ersten Mal verlieren. Dann hat Patrik Schick aufgedreht.

Der St├╝rmer drehte das Achtelfinal-R├╝ckspiel in der Europa League gegen Qaraba─č A─čdam von einem 1:2-R├╝ckstand in einen 3:2-Sieg. Und das innerhalb von ein paar Minuten in der Nachspielzeit.

Schick schie├čt Leverkusen ins Viertelfinale

Der erste Schick-Treffer fiel am Donnerstagabend in der 90+3. Minute, der zweite in der 90+7. Minute. Die ausverkaufte BayArena ging steil.

Nach dem 2:2 im Hinspiel steht das Team von Coach Xabi Alonso im Viertelfinale. Wild: Leverkusen hat diese Saison einfach noch kein einziges Pflichtspiel verloren.

Patrik Schick: "Ein unglaublicher Abend"

Nach dem Spiel war auch das Leverkusener Team ziemlich beeindruckt von dem, was auf dem Platz abging. Schick fand den Abend unglaublich, Granit Xhaka war "sprachlos" und Robert Andrich fand es "einfach nur geil".

Am Freitag wird um 13 Uhr ausgelost, auf wen Bayer 04 im Viertelfinale trifft. M├Âgliche Gegner sind beispielsweise der FC Liverpool oder der AC Mailand.

