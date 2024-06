In die Seine kacken als Protest?! Das geht in Paris

Macron sagt: Die Seine ist so sauber, dass man darin schwimmen kann. Ein besonderer Protest soll das Gegenteil beweisen.

Die Olympischen Spiele finden dieses Jahr in Paris statt. Frankreich hat unter anderem deshalb viel investiert, um den Fluss Seine zu reinigen. Bei der Einweihung des Olympischen Dorfs kündigte Präsident Emmanuel Macron an, dass er in der Seine schwimmen werde.

Auf X: Wollen Menschen in die Seine kacken?

Auf X trendet aktuell ein Hashtag: #JeChieDansLaSeine. Das bedeutet übersetzt #IchKackInDieSeine. Am 23. Juni soll der offizielle Tag sein. Der Hintergrund zum Protest: Die Seine ist seit Jahren extrem schmutzig. Die User hinter dem Hashtag sind genervt, dass der Fluss erst zu den Olympischen Spielen gereinigt wird.

Btw: Der Erfinder des Hashtags hat die Aktion nicht ganz ernst gemeint. Es wäre gefährlich, in die Seine zu kacken. So soll aber die Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt werden.

