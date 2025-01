In Ingolstadt ist er auf den ICE gesprungen und hat sich rund 30 Kilometer lang außen am Zug festgeklammert. Warum?

Der 40-Jährige ist am Hauptbahnhof Ingolstadt aus dem Zug ausgestiegen, um zu rauchen. Als die Türen zugingen und der Zug losfuhr, ist er auf den anfahrenden Zug gesprungen - auf eine Halterung zwischen zwei Waggons - und hat sich dort an Kabeln festgehalten. So ist er außen am ICE mitgefahren, bei einer Höchstgeschwindigkeit von 282 km/h.

Mann hält sich kilometerlang an einem fahrenden ICE fest

Mann klammert sich an ICE fest: Gepäck noch im Zug

Nach eigenen Angaben hat er das gemacht, weil sein Gepäck noch im Zug lag. Zeugen haben seine Aktion allerdings beobachtet und gemeldet. Die Leitstelle konnte den Zugführer informieren. Der bremste den ICE sofort.

Ein Polizist hat den Mann daraufhin in den Zug gebracht. Am Nürnberger Hauptbahnhof wurde er der Bundespolizei übergeben. Turns out: Er hatte auch keinen Fahrschein! Jetzt wird gegen ihn ermittelt wegen "des Erschleichens von Leistungen" und einer "betriebsstörenden Handlung". Verletzt hat er sich bei der lebensgefährlichen Aktion nicht.