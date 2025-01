Ein Zug musste eine Vollbremsung machen, weil ein Schneemann im Weg stand. Jetzt ermittelt die Bundespolizei.

Am Bahnhof von Gingen an der Fils (Kreis Göppingen) sollen Kinder gestern einen Schneemann an den Gleisen gebaut haben. Ein Zug musste deshalb eine Vollbremsung einlegen.

Zug überfährt Schneemann

Ein Lokführer hatte gemeldet, dass er ein Hindernis überfahren und deshalb eine Schnellbremsung gemacht hätte. Die Ermittler haben dann mehrere große Schneekugeln im Gleisbett gefunden.

Ein Zeuge berichtete dann, dass Kinder dort vorher einen Schneemann gebaut haben. Die Kinder konnten vor Ort aber nicht mehr gefunden werden.

Laut Polizei wurde niemand verletzt und es gab keinen Schaden am Zug. Die Polizei warnt jedoch davor, ins Gleisbett zu gehen, weil das lebensgefährlich ist.