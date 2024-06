Vincent Kompany ist neuer Bayern-Trainer - dank Guardiola?

Die Trainersuche hat ein Ende. Der FC Bayern München zahlt mehr als zehn Millionen Euro Ablöse für den Belgier.

Ab dem 1. Juli wird Kompany der Nachfolger von Thomas Tuchel sein. Das hat der FC Bayern am Dienstag bestätigt. Der 38-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis 2027 - außerdem muss der Rekordmeister rund 10,5 Millionen Euro Ablöse plus Boni an den FC Burnley zahlen. Kompany hatte eigentlich noch einen Vertrag bis 2028 bei dem Premier-League-Absteiger.

Guardiola empfiehlt Kompany den Bayern-Bossen

Kompany war als Profispieler unter anderem Kapitän von Manchester City. Sein ehemaliger Trainer: Pep Guardiola. Und der soll ein wichtiger Grund für Kompanys Verpflichtung gewesen sein. Die Bosse hatten bei dem Ex-Bayern-Trainer nachgehakt und Guardiola soll in den höchsten Tönen von seinem ehemaligen Spieler geschwärmt haben, berichtete Bayern-Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge:

Er hat Vincent als talentierten Trainer sehr gelobt. Pep kennt Vincent gut und seine Meinung wurde sehr geschätzt.

