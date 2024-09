Sowohl die Diesel- als auch die Benzinpreise sind krass gesunken. Wie du noch mehr sparen kannst, erfährst du hier.

Diesel ist im Augenblick so günstig wie vor dem Russland-Ukraine-Krieg, also Ende 2021. Im Schnitt kostet der Liter in Deutschland rund 1,55 Euro. Das meldet der ADAC. Auch bei E10 sind die Spritpreise gesunken, sie nähern sich mit 1,65 Euro den Werten von Anfang 2022.

Diesel so günstig wie seit Ende 2021 nicht mehr

Warum sind Diesel und Benzin gerade so billig?

Ein Grund dafür ist der gesunkene Rohölpreis. Woran liegt das? Unter anderem, weil weltweit die Konjunktur - also die gesamtwirtschaftliche Lage - schwächelt. Dadurch wird weniger Öl nachgefragt. Das kann sich laut ADAC jedoch bald wieder ändern. Unter anderem, wenn die USA die Zinsen sinken würden. Das würde die Wirtschaft dort wieder ankurbeln.

So tanken Sie heute günstig

Zu welcher Uhrzeit gehe ich am besten tanken?

Es ist momentan am günstigsten, wenn du zwischen 19 und 22 Uhr tanken gehst. Das zeigt eine aktuelle ADAC-Auswertung. Morgens kurz nach 7 Uhr ist Benzin im Schnitt 6,4 Cent teurer, Diesel 7,3 Cent.

