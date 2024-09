Professor schwimmt 1.083 Kilometer durch Elbe! 🏊

So viele Kilometer ist Professor Andreas Fath f├╝r seine Forschung geschwommen. Richtig sick: Das hat er in 25 Tagen geschafft!

Der Professor von der Hochschule Furtwangen ist am 16. August im tschechischen Riesengebirge los geschwommen und am Dienstag in Cuxhaven angekommen. Er hats geschafft, die komplette Elbe durch zu schwimmen.

1.083 Kilometer in 25 Tagen schwimmen: Aber warum? ­čĆŐ

Das Ziel von seinem Forschungsprojekt: Auf die Belastung von Gew├Ąssern durch Mikroplastik aufmerksam machen.

Um die Belastung der Elbe zu checken, hat er w├Ąhrend der Reise Wasserproben gesammelt.

Teilweise sei Plastik-Granulat schon mit dem Auge zu sehen gewesen.

In Hamburg wurde das Projekt "Pure ElbeÔÇť direkt an den Landungsbr├╝cken gefeiert.

