Baden-Württemberg führt Bezahlkarte für Geflüchtete ein!

Nach mehreren Pilotprojekten ging sie jetzt an den Start. Los ging es mit der Ausgabe der Bezahlkarte für Geflüchtete bei Karlsruhe.

Geflüchtete kriegen in ganz Baden-Württemberg staatliche Leistungen nicht mehr in bar. Mit der Karte können sie beim Einkauf bezahlen und in der Regel 50 Euro pro Person im Monat abheben. An welche IBAN Überweisungen möglich sind und auf welchen Online-Plattformen damit geshoppt werden kann, entscheiden die Behörden.

Bezahlkarte für Geflüchtete in Baden-Württemberg: Dafür soll sie sorgen!

Die Bezahlkarte soll Kommunen entlasten. Außerdem sei sie so eingestellt, dass das Guthaben nicht an Verwandte ins Ausland übertragen werden kann. Ziel sei aber auch, zu verhindern, dass das Geld an Schleuser geht.

Durch eine gezielte Steuerung und Kontrolle der Gelder tragen wir aktiv zur Bekämpfung von Schleuserkriminalität bei.

