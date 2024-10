Hat Bill Kaulitz seine Beziehung mit Marc Eggers bestätigt? ​​👀

In einem Podcast hat Bill Kaulitz bestätigt, was schon lange in der Gerüchteküche brodelt: seine Beziehung mit Marc Eggers.

Bill wird in der aktuellen Folge des Podcasts "Baby got Business" auf RTL+ auf seinen Star-Crush Travis Kelce angesprochen - und haut dann raus: Für den würde ich alles tun. Das ist für mich der absolute - also abgesehen von meinem Freund -, ist das für mich mein absoluter Traummann. Wäre ich nicht vergeben, würde ich den sofort heiraten. Die Gastgeberin des Podcasts fragt direkt nach und sagt: "Ich habe euch gesehen auf dem Oktoberfest." Daraufhin lacht Bill und macht ein zustimmendes "Mmh-hmm". Jetzt ist also klar: Bill Kaulitz und Marc Eggers sind offiziell in love und ein Paar! Bill Kaulitz und Marc Eggers wurden zusammen auf dem Oktoberfest gespottet: