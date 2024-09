Fentanyl aus Tierarztpraxis geklaut: Deshalb warnt die Polizei jetzt vor dem Medikament

Aus dem Tierärztlichen Zentrum in Birkenfeld wurde ein Tresor gestohlen. Darin waren gefährliche Medikamente.

Denn in dem Tresor wurden Medikamente, Betäubungsmittel und mehrere Ampullen des Opioids Fentanyl gelagert. Das wird eigentlich als Schmerzmittel benutzt - kann allerdings auch eine Droge sein.

Deshalb gibt es eine Warnung vor Fentanyl

Bereits zwei Milligramm davon können tödlich sein. Fentanyl wirkt fünfzigmal stärker als Heroin und hundertmal stärker als Morphin. Deshalb warnt jetzt die Polizei davor, die Medikamente aus dem Tresor zu konsumieren.

Triggerwarnung - Drogenkonsum Im Text geht es um Drogen. Das könnte für Betroffene belastend oder retraumatisierend sein.

Welche Folgen der Konsum von Fentanyl haben kann, siehst du hier:

Das ist zum Einbruch beim Tierarzt bekannt

Laut Polizei fand der Einbruch in der Praxis in Birkfeld in RLP zwischen Freitagabend und Samstagmorgen statt. Es wurde eine Tür aufgebrochen und Schubkarren benutzt, um den Tresor abzutransportieren. Die Polizei geht davon aus, dass es mindestens zwei Täter waren. Wenn du etwas gesehen hast oder andere Hinweise geben kann, dann kannst du bei der Polizei Birkenfeld anrufen (06782/9910).

