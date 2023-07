Die Zahlen sind zum Jahr 2022 um fast zehn Prozent gestiegen. Die Regierung will, dass alle Täter angezeigt werden.

In den allermeisten Fällen sind die Opfer Frauen - genauer gesagt in vier von fünf. Bundesinnenministerin Nancy Faeser möchte daher, dass keine Frau sich schämt, den Täter anzuzeigen. Sie sagte der "Bild am Sonntag":

Wir müssen helfen, das Schweigen zu brechen.

Das Problem der häuslichen Gewalt hat sich - wenn man nach den Zahlen geht - deutlich verschlimmert. Die "Bild am Sonntag" schreibt, dass das Bundeskriminalamt (BKA) 2022 durchschnittlich 432 Taten pro Tag registriert hat. Ein Jahr vorher waren es noch 394.

