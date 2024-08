Blinken: Israel stimmt Vorschlag für Gaza-Abkommen zu

Skript: Israels Regierungschef Netanjahu habe dem Übergangsvorschlag der Vermittler zugestimmt, erklärte US-Außenminister Blinken in Tel Aviv. Nähere Angaben machte er zu nächst nicht. Blinken hatte am Mittag rund drei Stunden mit Netanjahu über ein mögliches Abkommen im Gaza-Konflikt beraten. Blinken rief nun die Terrororganisation Hamas auf, den Vorschlag ebenfalls anzunehmen. Vorgesehen ist eine mehrwöchige Feuerpause in deren Rahmen ein Teil der von der Hamas verschleppten Israelis frei gelassen wird. Israel soll seine Truppen aus den bewohnten Gebieten des Gaza-Streifens abziehen. Der Umfang dieses Abzugs ist ein Streitpunkt zwischen den Konflikparteien. Israel und die Hamas hatten sich zuletzt gegenseitig Blockade vorgeworfen. Die Hamas lehnt den von den USA, Katar und Ägypten vorgelegten Vereinbarungsentwurf bislang ab. US-Außenminiister Blinken reist von Israel weiter nach Kairo. Dort sollen die indirekten Verhandlungen über ein Gaza-Abkommen noch in dieser Woche fortgesetzt werden.