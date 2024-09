Weltkriegsbombe erfolgreich auf der Schmidtenhöhe gesprengt

In Koblenz wurde eine Bombe gefunden. Sie sollte am Dienstag entschärft werden. Wegen Problemen wurde der Plan geändert.

Der Kampfmittelräumdienst musste die Entschärfung der Bombe am Dienstag in Koblenz in Rheinland-Pfalz nach mehreren Stunden abbrechen. Vor Ort konnten die Fachleute nichts tun, deshalb wurde sie an einen anderen Ort. Am Donnerstag wurde sie auf die Schmidtenhöhe transportiert.

Kampfmittelräumdienst: Bombe in Koblenz ist deformiert Dauer 0:30 min Bombenentschärfung an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz musste abgebrochen werden

Weltkriegsbombe in Koblenz gesprengt: So lief das ab

Die Bombe wurde auf das Bundeswehrgelände auf der Schmidtenhöhe gebracht.

Sie wurde vergraben und mit 250 Tonnen Sand bedeckt. So sollte die Energie des Sprengstoffs abgefangen werden.

Die Sprengung fand dann gegen 15 Uhr statt.

Btw: Die Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wiegt knapp 250 Kilogramm. Sie wurde am Freitag auf der Baustelle für den Neubau der Pfaffendorfer Brücke gefunden.

Hier gibts mehr News aus der Region: