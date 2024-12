Auf dem Roten Teppich wurden viele Naked-Dresses und Plüsch-Outfits gezeigt. Rihanna und A$AP überstrahlten aber alle.

In der Londoner Royal Albert Hall waren am Montagabend viele Stars am Start. Auf dem Roten Teppich überraschte vor allem Joe Jonas mit seinem Look. Der Sänger trägt jetzt Schnurrbart.

Joe Jonas mit Schnurrbart bei den British Fashion Awards 2024 IMAGO IMAGO / Avalon.red

British Fashion Awards: Deshalb hat A$AP Rocky einen Preis bekommen

Für besonders viel Aufsehen sorgten Rihanna und A$AP Rocky. Die Sängerin kam mit einem flauschigen Hut in türkis und einem passenden Wickel-Pelzmantel. Dazu trug sie einen transparenten, mit Pailletten verzierten Rock.

@Rihanna and @AWGE made a surprise appearance at tonight’s #britishfashionawards 2024 in #London. #voguegermany #rihanna #riri #rihannavideo #rihannaedit #rihannaandasaprocky #asaprocky #asap #asaprockyedit

Übrigens: A$AP Rocky bekam auch einen Preis. Er wurde mit dem Cultural Innovator Award ausgezeichnet. Den bekommt man, wenn man „virale Mode-Momente geschaffen hat, die einen tiefgreifenden Einfluss auf die Modebranche und die Kultur im Allgemeinen hatten“.

Alex Consani wird Model of the Year 2024

Gewonnen hat auch Alex Consani. Sie wurde zum Model of the Year gewählt. Damit schrieb sie Geschichte. Denn: Es ist das erste Mal, dass eine Trans-Frau diesen Preis bekommen hat.

Es ist aber nicht die erste Premiere für Alex Consani. Sie war in diesem Jahr eine der ersten beiden Transfrauen, die bei der Victoria's Secret Fashion Show mitgemacht haben.