Veganes Essen beim Fußball? YES sagt die Bundesliga

Bei Essen und Fußball denken die meisten an Bier und Bratwurst. In allen Bundesliga-Stadien gibt es jetzt auch veganes Essen.

Bei den 18 Bundesliga-Klubs werden in der neuen Saison zum Beispiel Falafel, Veggieburger oder vegane Wraps angeboten. Das hat eine Umfrage der Deutschen Presseagentur ergeben.

"Die Bundesliga wird insgesamt veganer", sagt auch Steffen Lenhardt von der Tierschutzorganisation Peta, die das Essen in Stadien auch schon mal gecheckt hat. Der Grund dafür: In Deutschland ernähren sich immer mehr Menschen vegan - aktuell sind es drei Prozent. Aber auch viele andere essen ab und zu mal vegane Produkte.

Das sind die Top-Fußballklubs bei veganem Essen

In Leipzig und Dortmund gibt es eine große und vielfältige Auswahl an vegetarischem und veganem Essen. In anderen Städten ist es noch nicht so optimal, findet Lenhardt. Da ist das Essensangebot übers ganze Stadion verteilt, manche Blocks gehen dann beim veganen Angebot leer aus.

Auch auf Schalke in der 2. Liga gibts was veganes. Die Spieler finden es mega:

Mehr Fußball-News gibts hier: