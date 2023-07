Infoveranstaltung eskaliert - Dorfbewohner gegen Asylunterkunft

60 Geflüchtete sollen in Killer in einen früheren Gasthof ziehen, doch darauf haben einige Einwohner keinen Bock.

Bei einer Infoveranstaltung zu der geplanten Unterkunft im Burladinger Ortsteil Killer in der Nähe von Tübingen wurde der zuständige Landrat Günther-Martin Pauli ausgebuht und angebrüllt. Passiert ist das Ganze am Mittwochabend.

Landrat muss abhauen

Schon einen Tag vorher bekam der Politiker krassen Gegenwind. Er tauchte unangekündigt bei einer Veranstaltung des Ortsvorstehers zur Asylunterkunft auf und musste wieder abhauen, weil die Stimmung sehr aggressiv war.

Anonymes Flugblatt im Dorf verteilt

In Killer gibt es bereits eine Unterkunft für Geflüchtete. In einem Flugblatt, das am Mittwoch im Ort verteilt wurde, steht, dass Killer daher seinen Beitrag geleistet hätte. Außerdem sehen die Verfasser des Flugblatts den Dorffrieden in Gefahr. Konkret steht in dem Flugblatt, das unserer Redaktion vorliegt, auch:

Wir wollen sicher in unserem Dorf leben und uns noch auf die Straße trauen können.

Wer das Flugblatt gedruckt hat, weiß man nicht. Darin wird gleichzeitig auch betont, dass die Gegner der Unterkunft keine Nazis und nicht ausländerfeindlich seien.